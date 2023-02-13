6 رحلات باكستانية لتخفيف الآلام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نقلت الخطوط الجوية الدولية الباكستانية أمس شحنة أخرى من 5 أطنان من المساعدات الإغاثية إلى تركيا، تماشيا مع جهود باكستان لمساعدة شعب وحكومة تركيا، كما نقلت مساعدات إلى سوريا بعد الزلزالين اللذين ضربا البلدين.

وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية عبدالله حفيظ خان في بيان «نقلت شركة الطيران الوطنية حتى الآن حوالي 72 طنا من مساعدات الإغاثة إلى جانب النقل الجوي لفريق إنقاذ مكون من 51 عضوا»، بحسب وكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وقال إن الخطوط الجوية الباكستانية شغلت بشكل جماعي 6 رحلات مجدولة ورحلتين مستأجرتين خاصتين إلى مدينتي أضنة وإسطنبول في تركيا وإلى العاصمة السورية دمشق.