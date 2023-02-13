شكرا لقرائتكم خبر 50 ألف دولار من أفغانستان للضحايا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في الوقت الذي تعاني فيه أفغانستان من ويلات الفقر، قالت جمعية الهلال الأحمر الأفغاني، التي تسيطر عليها حركة طالبان أمس، إنها تبرعت بمساعدات نقدية بقيمة 4.5 ملايين أفغاني (نحو 50 ألف دولار) للمتضررين من الزلزال في تركيا.

وقالت إن القائم بأعمال الجمعية بالوكالة مطيع الحق خالص، سلم المساعدات التي تقوم على الأخوة الإسلامية والإنسانية والمواساة والصداقة، إلى السفير التركي في كابول جهاد أرجيناي.

وقال خالص، أحد المعينين من قبل طالبان أثناء تسليمه التبرعات «إن تركيا متعاطفة وودودة تجاه أفغانستان، وقدمت دوما يد العون للأفغان في أوقات الشدة».