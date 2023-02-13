شكرا لقرائتكم خبر الأمم المتحدة: لن نسيس الكارثة في سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد أمس، مع غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والوفد المرافق، الجهود التي يمكن القيام بها لتعزيز دور المنظمة الدولية في الاستجابة للآثار المدمرة التي خلفها الزلزال في سوريا، مع التأكيد على ضرورة عدم تسييس الشأن الإنساني واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها.

وعبر بيدرسون عن تعازيه الحارة بضحايا الزلزال، مؤكدا استعداده للقيام بكل ما بوسعه لمساعدة سوريا على تخطي آثار هذه الكارثة.

وأعرب المقداد عن شكره للأمين العام للأمم المتحدة ولمبعوثه الخاص على تضامنهما مع سوريا في ظل هذه الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، مؤكدا حرص سوريا على تقديم كل ما تستطيع من دعم للمتضررين من الزلزال.