منظمتان ألمانيتان تنهيان مهمتهما الإغاثية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت منظمة الإغاثة الألمانية «آي إس إسه آر جيرماني» والاتحاد الألماني لكلاب الإنقاذ مهمتهما الإغاثية في منطقة الزلزال التركية بعد حوالي أسبوع من المشاركة.

وقال متحدث باسم «آي إس إسه آر جيرماني» إن الفريق المشترك المكون من 42 فردا من الإغاثيين سيعود إلى ألمانيا قادما من كيري خان.

وأعلنت المنظمتان أنهما ستواصلان اهتمامها بإغاثة سكان منطقة الزلزال، موضحتين أنهما تريدان الآن دراسة المشاريع التي يمكنهما القيام بها بسرعة في ذلك.

وقالت المنظمتان إن الفريق يعمل مع 7 كلاب في كيري خان بمحافظة هاتاي منذ الثلاثاء الماضي، وأنقذ 4 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض في المدينة، من بينهم امرأة تبلغ من العمر 40 عاما تم انتشالها من مبنى منهار في عملية إنقاذ استمرت حوالي 50 ساعة، إلا أنها توفيت في المستشفى في الليلة التالية.