«رغم إصابتها بجروح» .. «سيلا الكلبة» تنقذ 12 شخصاً من ضحايا زلزال تركيا

الشارقة - اميمة ياسر - ساعدت كلبة رجال الإنقاذ في إنجاد 12 شخصا كانوا تحت الأنقاض في ولاية ملاطية التركية، إحدى الولايات العشر المتضررة من كارثة الزلازل.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان نشرته، السبت، إن "سيلا" كلبة مدربة تابعة لكتيبة الإنقاذ من الكوارث الطبيعية.

ووفق منشور للوزارة على "تويتر"، فإن "سيلا" عثرت على 12 شخصا تحت الأنقاض خلال عمليات البحث والإنقاذ في ملاطية وساهمت في إخراجهم، حسبما نقل موقع وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وتعرضت "سيلا" لجروح في أقدامها بسبب قطع الزجاج والمعادن المتناثرة، وخضعت للعلاج من قبل البيطريين المتطوعين، لتواصل المشاركة في أعمال البحث والإنقاذ رغم إصابتها.

من ناحية أخرى حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، من أن حصيلة الزلزال الشديد في تركيا وسوريا والتي تخطت حتى الآن 28 ألف قتيل، "ستتضاعف أو أكثر".

وزار غريفيث السبت في تركيا مدينة كهرمان مرعش مركز الزلزال بقوة 7.8 درجات الذي وقع الإثنين وتسبب بسقوط 28191 قتيلا بينهم 24617 في هذا البلد و3574 في سوريا المجاورة.