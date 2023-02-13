«الجميع يهرب للخارج وهى عكسهم لم تفكر في نفسها» .. فيديو ممرضة تركية تجري بكل قوتها خلال الزلزال لإنقاذ أحد الأطفال

الشارقة - اميمة ياسر - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الدولية، مقطع فيديو لممرضة ترفض مغادرة المستشفى أثناء الزلزال في تركيا وإنقاذ حياتها، حيث ركضت مرة أخرى إلى الداخل للوصول إلى غرفة طفل كان نائما وحيدًا في غرفته.

وعادت الممرضة إلى داخل المستشفى على عكس كل الموجودين الذين كانوا يهرعون نحو باب الخروج، إلا أنها أبت أن تترك الطفل وتخرج، وعادت مسافة طويلة لتنقذ الطفل وتوقظ مرضى آخرين ليخرجون جميعًا.

ففي تركيا سجلت إدارة الكوارث والطوارئ هزة أرضية جديدة بقوة 4.6 في مدينة كهرمان مرعش، مركز الزلزال المدمر، فيما تتواصل عمليات الإنقاذ من قبل السلطات المحلية، والجهات الدولية المساعدة في استخراج المنكوبين من تحت الأنقاض.