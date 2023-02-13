شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" توصى بتحمل وزارة الشباب رسوم تواجد سيارات الإسعاف فى الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، وزارتي الشباب والرياضة والصحة ومديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط، التنسيق فيما بينهما لتحمل رسوم سيارات الإسعاف أثناء تواجدها داخل مراكز الشباب والرياضة لمباريات دوري مراكز الشباب .

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن تحمل وزارة الشباب والرياضة رسوم سيارات الإسعاف أثناء تواجدها داخل مراكز الشباب والرياضة لمباريات دوري مراكز الشباب بمحافظة أسيوط.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين حلمى ماضي، بشأن الانتهاء من إنشاء الملاعب الجديدة بمركز شباب منفلوط، حيث أوضح بأن مركز منفلوط من المراكز الكبيرة والتي يبلغ تعداد سكانها 700 ألف نسمة.

وأشار إلى أن مركز شباب منفلوط لم يتم تسليمه منذ خمس سنوات، و تم إزالة المركز في عام 2019 بغرض التطوير وتحديث منشآته وملاعبه، مضيفًا أنه حصل على وعود عديدة بتسليم المركز في أكثر من موعد ولم يتم الوفاء بتلك الوعود حتى الآن، وطالب بمعرفة سبب التأخير في تسليم مركز شباب منفلوط.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفاد الدكتور أشرف البيجرمي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بأنه تم الانتهاء من كل من مبنى المركز الطبي حتى الدور الأرضي خرسانات، ومبنى المركز الثقافي وتشطيبه بالكامل، والاسوار الخارجية بنسبة 85% شاملا أعمال البياض والدهانات ولم يتم توريد وتركيب البوابات، ودهانات المدرجات القائمة، والخزانات للمياه والحريق ولم يتم التشطيب ولم يتم توريد وتركيب طلمبات المياه والحريق، والصالة المفتوحة للنزال،، ومبنى تغيير الملابس وتم تشوين السراميك تمهيدًا للتركيب.

وأشار إلي أنه تمت أعمال تأسيس الملعب القانوني "نجيل صناعي" ونهو أعمال التغذية والصرف الخاصة به وباقي أعمال الزراعة وبالنسبة إلى ملعب التنس والمتعدد، تمت أعمال الاسفلت للملاعب وباقيا أعمال دهانات الأرضية، وتم تركيب أعمدة الإنارة والسوار المحيطة.

وأكد أن الملعب الخماسي تم تغطية الملعب بالنجيل الصناعي وتمت أعمال الأسوار وتركيب الأعمدة كما تمت اعمال التسوية للموقع العام ولم يتم صب الدكات الخرسانة العادية وتم توريد البلاطات المتداخلة (الانترلوك) ولم يتم التركيب وكذلك الانتهاء من شبكات المياه والصرف والحريق بنسبة 80% لم يتم نهو اعمال شبكات الكهرباء الخارجية

وأوصت اللجنة بإعداد خطاب من وزارة الشباب والرياضة لكل المديريات للتعرف على جميع المشروعات المتوقفة ومعرفة أسباب التوقف في جميع المحافظات وإحاطة اللجنة بردود المديريات.