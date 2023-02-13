شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" توافق على 12 اقتراحا لإنشاء مكاتب بريد وكبارى وتبطين ترع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مكتب بريد بأرض عشش المهاجرين- حي المرج - محافظة القاهرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة شرين عبدالعزيز، بشأن إقامة مكتب بريد بقرية نجاتي - مركز شبين الكوم- محافظة المنوفية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود العزب، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية ميت الفرش- مركز ميت غمر- محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب على البدري الملاوى، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الشماخية - مركز إدفو - محافظة أسوان.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد حمدي دسوقي، بشأن إنشاء خزان مياه أرضى غرب منطقة الجبل (الشعراوي) بقرية درنكة - مركز أسيوط أو إيجاد حل بديل لتوصيل المياه بضغط جيد، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن فصل الحد بين وزارة الموارد المائية والري وبين أملاك الدولة في مصب قرية الزاوية الواقع عليها بعض مباني الأهالي بقرية درنكة - محافظة أسيوط.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب أسامة فتحي عبد الرحمن، بشأن تبطين ترعة الفلفلة التي تمر من قرية بلتان العبادلة - كوم الأطرون - كفر منصور- كفر النخلة - مركز طوخ - محافظة القليوبية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حافظ عمران، بشأن تدبيش مصرف ري كوم أشفين- مركز شبين القناطر- محافظة القليوبية، ووافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب نبيل عسكر، بشأن استكمال تغطية مصرف أبو ياسين أمام عزبة أم الحاجة ببندر أبو كبير- محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب حاتم أحمد عبد العزيز، بشأن عمل كوبري علوي اتجاه واحد من الناحية الجنوبية فوق السكة الحديد - مدينة ههيا - محافظة الشرقية.

وتضمنت الاقتراحات التي وافقت عليها اللجنة أيضاً، الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن المير، بشأن تغطية بعض الترع بمركز المنصورة- محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب باسم حجازي، بشأن توسعة وصيانة وتجديد الكوبرى الحديد الواقع على ترعة الزاوية مدخل قرية إسحاقة - مركز كفر الشيخ - محافظة كفر الشيخ.