تأكد وفاة الفريق الرياضي بالكامل .. مأساة في تركيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشفت وسائل إعلام تركية، تأكد وفاة فريق الكرة الطائرة لكلية معارف غازي فاماغوستا، بعدما سافروا معًا في معسكر بمدينة أديامان جنوب شرقي تركيا لخوض مبارياتهم، عندما كانت الحياة طبيعية قبل الزلزال.

وأكدت شبكة cnnturk التركية عدم نجاة أي شاب أو شابة من المأساة على الرغم من صمودهم وبقائهم أحياء على مدار عديد الأيام، إلا أنهم لم يتمكنوا من الصمود أكثر من ذلك تحت الأنقاض، لتفارقهم الحياة قبل تمكن فرق الإنقاذ من فتح معابر لإخراجهم من تحت الأنقاض.

الزلزال خلف 31 ألفاً و634 قتيلاً

وقالت هيئة إدارة الكوارث التركية إن الزلزال خلف 31 ألفاً و634 قتيلاً في جنوب تركيا، فيما أحصت السلطات 3581 قتيلاً في سوريا. وقالت الأمم المتحدة إن هذه الحصيلة غير النهائية قد "تتضاعف".

وليل الأحد الاثنين، انتشل عناصر الإنقاذ المزيد من الناجين من تحت الأنقاض، بعد أسبوع من الزلزال الهائل، من بينهم من بينهم طفل يبلغ ثلاث سنوات في كهرمان مرعش وامرأة تبلغ 60 عاماً في بسني في محافظة أديامان. كما أنقذت امرأة تبلغ 40 عاماً بعد 170 ساعة تحت الأنقاض في غازي عنتاب.

أما الوضع في سوريا فيبدو أكثر تعقيداً، إذ ما زال معبر باب الهوى في شمال غرب البلاد، نقطة العبور الوحيدة المتاحة من تركيا والتي يضمنها قرار صادر عن مجلس الأمن بشأن المساعدات العابرة للحدود.