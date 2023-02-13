شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية نشوى الشريف تعلن موافقتها على 7 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز والبترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على 7 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت والبترول في مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية .

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة 7 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت والبترول في مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية، منها مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "كايرون إيجيبت دلتا ليمتد" لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 166 لسنة 2005 للبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة غرب البرلس البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)، ومشروع القانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة يونايتد انيرجي إيجيبت ليمتد للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب وادي النطرون بالصحراء الغربية (ج.م.ع)، ومشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة سيبترول إنترناشيونال إس. إيه، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب عامر بخليج السويس (ج.م.ع) ٫ ومشروع القانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة غرب المغرة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وقالت النائبة نشوى الشريف، إنها تكون سعيدة عندما ترى اتفاقيات خاصة بالغاز والبترول، مشيدة بالجهود المبذولة بشأن الغاز والبترول، واضافت: "خطوات محترمة في هذا المجال، فالطاقة لها دور كبير، وأمر جيد أن نرى 7 مناطق يتم اكتشاف الغاز والبترول، ومن المهم تدريب العاملين في هذا المجال مما يؤثر إيجاباً علي قطاع الطاقة ككل".