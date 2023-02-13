فرنسا تنصح مواطنيها بمُغادرة بيلاروسيا

ياسر رشاد - القاهرة -

نصحت وزارة الخارجية الفرنسية، مواطنيها في بيلاروسيا بمغادرتها "على خلفية التوتر المحيط بأوكرانيا المجاورة في ظل الإجراءات الروسية في أوكرانيا، وإغلاق بيلاروس مجالها الجوي".

وأفادت الخارجية الفرنسية "الفرنسيون الموجودين على أراضي بيلاروس مدعوون للمغادرة دون تأخير برا عبر ليتوانيا أو بولندا أو لاتفيا".

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وتابعت أن المواطنين الذين يرغبون في السفر من بيلاروس يحتاجون إلى طلب تأشيرة خروج من وزارة الداخلية البيلاروسية.

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن وزارة الداخلية بأن ما لا يقل عن 963 ألف شخص شاركوا يوم السبت في مظاهرات الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد في المدن الفرنسية.

ونقلت قناة "بي إف إم تي في" عن وزارة الداخلية أن عدد المشاركين في الاحتجاجات في باريس بلغ 93 ألف شخص، ما أصبح الرقم القياسي الجديد منذ انطلاق موجة التظاهرات.

وشارك في مسيرات المتظاهرين في باريس ممثلو النقابات، وكذلك نشطاء فوضويون، هاجموا قاموا بأعمال شغب، مما تسبب باشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع.

وشملت المظاهرات أكثر من 240 مدينة فرنسية، بما فيها مرسيليا وليون وتولوز.