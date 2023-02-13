السوريون يُعانون من تداعيات الزلزال المُدمر

ياسر رشاد - القاهرة - تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المُدمر الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 36 ألفًا إثر انتشال المزيد من الجُثث من تحت أنقاض المباني المُدمرة في البلدين، وتُسابق فرق الإنقاذ الزمن على أمل العثور على أحياء بعد أكثر من خمسة أيام على الكارثة، وفي هذا الإطار، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن 5.5 مليون سوري أصبحوا بلا مأوى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد مُنذ نحو 7 أيام، غالبيتهم في شمال غربي سوريا.

ووفقًا لـ "روسيا اليوم"، أكدت فرق الطوارئ أن العديد من المنازل قد تضررت وانهارت بالكامل جراء الزلزال الذي ضرب أكثر من 40 مدينة وبلدة وقرية في شمال غربي سوريا.

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وحذّرت منظمة الصحة العالمية من تفشي بعض الأمراض الفتاكة في صفوف من شردهم الزلزال، مثل الكوليرا وأمراض الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الصدمات النفسية العميقة مع فقدان المأوى والماء والوقود والكهرباء.



وكانت ألمانيا قد قرّرت تسهيل منح تأشيرات مُدتها ثلاثة أشهر للمُتضررين السوريين والأتراك من الزلزال والذين لديهم عائلات في ألمانيا.



وتُتيح هذه الآلية المبسّطة للمنكوبين العثور على مأوى وتلقي علاج طبي في ألمانيا.