السعودية تسمح للأفراد باستيراد السيارات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور ماجد القصبى، وزير التجارة السعودى، السماح للأفراد باستيراد السيارات مباشرة دون الرجوع إلى الوكلاء.

وقال الوزير فى المؤتمر الصحفى الدورى للتواصل الحكومى الذى عقدة اليوم أن استيراد السيارات فى المملكة أصبح غير مقصور على الوكلاء حيث يحق للفئات الثلاث الوكلاء وأصحاب المعارض والأفراد استيراد السيارات بشكل مباشر ومنفرد.

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جاء ذلك فى رد الوزير على سؤال

حول أسباب ارتفاع أسعار السيارات فى المملكة، وأرجع ذلك إلى إنخفاص حجم المعروض من المصانع ووجود مشكلات فى الشحن بسبب جائحة كورونا مع استمرار حجم الطلب كما هو.

ووصف المشكلة بأنها عالمية وقال إن هناك مجهودات كبيرة من أجل مواجهة هذة المشكلة فى المملكة.