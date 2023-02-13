السعودية| رابط التقديم على وظائف للجنسين بوزارة الموارد البشرية

ياسر رشاد - القاهرة - أظهرت مؤشرات موقع "جوجل" بالمملكة العربية السعودية، بحث العديد من السعوديين، عن وزارة الموارد البشرية، بعدما أعلنت عن طرح وظائف للخريجين والخريجات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل وظيفة طبيب مقيم عن طريق التعاقد، وفقاً للائحة الموارد البشرية والمشمولة بلائحة الوظائف الصحية الراغبين في التقدم عليها.

أماكن العمل الشاغرة في وظائف وزارة الموارد البشرية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن الأماكن الشاغرة في الوظائف التي طرحتها، جاءت كالتالي:

1- مراكز التأهيل الشامل.

2- دور رعاية كبار السن.

3- دور الملاحظة الاجتماعية.

وظائف وزارة الموارد البشرية بالسعودية

ونوهت إدارة وزارة الموارد البشرية، أن الوظائف جاءت مقسمة على النحو التالي:



1- طبيبة مقيمة، عدد الوظائف المخصصة للنساء 21.

2- طبيب مقيم، عدد الوظائف المخصصة للرجال9.

طريقة التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية

– الدخول على المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف (جدارات) والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية.

– تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب.



– تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها.

الفئات المستهدفة والشروط والضوابط العامة لوظائف وزارة الموارد البشرية:

– من (حصلوا/حصلن) على الدرجات العلمية والتخصصات المنصوص عليها بدليل شروط وضوابط شغل الوظائف المعلنة المشمولة بلائحة الوظائف الصحية، ويشترط توفر قرار معادلة من

وزارة التعليم العالي للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.



– إنهاء فترة الامتياز المشترطة لكافة المجموعات للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف الصحية.



– اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظيفة المعلنة.



– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية.



– ستتم عملية مطابقة بيانات المرشحين والمرشحات خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.



– الترشيح النهائي سيتم بعد الانتهاء من (مطابقة البيانات، والمقابلات الشخصية).



– سيتم شغل الوظائف عن طريق التعاقد وفقاً للائحة الموارد البشرية.

موعد التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية

وأوضحت وزارة الموارد البشرية، أن التقديم سوف يكون متاح اعتبارًا من غدًا الثلاثاء بتاريخ 1444/08/01هـ الموافق 2023/02/21م، وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/08/09هـ الموافق 2023/03/01م.

رابط التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية

ويمكن التقديم على وظائف وزارة الموارد البشرية، من خلال الرابط التالي " اضغط هنـــــــــــــا".