وزير الإعلام السعودى: ارتفاع أعداد المعتمرين إلى 10 ملايين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور ماجد القصبى وزير الإعلام السعودى ارتفاع أعداد المعتمرين منذ إنتهاء جائحة كورونا وحتى اليوم إلى 10 ملايين معتمر.

وأضاف الوزير فى المؤتمر الصحفى الدورى للتواصل الحكومى الذى عقدة اليوم أن المملكة قررت عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل كورونا مع تقديم تيسيرات جديدة لخدمة الحجاج وتسهيل رحلة الزائرين.

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وأرجعت مصادر ل " الوفد" الطفرة فى أعداد المعتمرين إلى قيام الدكتور توفيق الربيعة وزير الحج السعودى باجراء تعديلات جديدة على أنظمة التأشيرة والتأمين الطبى ومواعيد العمرة.



تضمنت التعديلات زيادة مدة التأشيرة إلى ثلاثة أشهر بدلا من شهروالسماح للزائرين بالتأشيرات المختلفة بآداء العمرة بالإضافة إلى إطلاق عمرة الترانزيت تذكرتك تأشيرتك.



كما تضمنت التعديلات خفض مبالغ التأمين على الحجاج والمعتمرين بنسبة تتراوح بين 60 و 73 ٪ وهو ما ساهم فى تخفيض تكلفة العمرة.



كما تضمنت التعديلات فتح العمرة طوال العام وإدخال مناطق جديدة تجذب المعتمرين بعد أداء المناسك حيث تم الإنتهاء من تطوير 10 مناطق تاريخية فى مكة والمدينة كان آخرها حى حراء الثقافى وذلك من بين 100 موقع مقرر تطويرها ضمن خطة تشارك فيها وزارة الحج والعمرة مع منطقتى مكة والمدينة.