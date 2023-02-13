وزير الإعلام السعودى: 324 مليون ريال تبرعات الحملة الشعبية لمتضررى الزلزال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور ماجد القصبى وزير الإعلام السعودى إرتفاع حجم تبرعات السعوديين لمتضررى زلزال تركيا وسوريا إلى 324 مليون ريال حتي اليوم.

كان الوزير قد بدأ المؤتمر الصحفى الدورى للتواصل الحكومة الذى عقدة اليوم الأحد بالتضامن مع تركيا وسوريا داعيا إلى الوقوف بجانب المتضررين لتخفيف حجم الكارثة.



وأشاد الوزير بالإستجابة السريعة والقوية من جانب الشعب السعودى للحملة الشعبية التى وجة بها خادم الحرمين وولى العهد السعودى.

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من ناحية أخرى يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة إرسال الطائرات المحمولة بالمساعدات

إلى المناطق المتضرر بتركيا وسوريا بالإضافة إلى فرق الإنقاذ والأطباء وذاك ضمن الجسر الجوى الذى بدأ الخميس الماضى ووصل عدد الطائرات التى وصلت مطار أضنة التركى حتى اليوم 7 طائرات إغاثة بالإضافة إلى 11 شاحنة برية إلى سوريا.



كما حققت تبرعات السعوديين أرقامًا غير مسبوقة منذ تدشين الحملة الشعبية للتبرعات ظهر الأربعاء الماضى.