حكومة الفلبين تبحث عن طرق لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

ياسر رشاد - القاهرة -

قال الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور اليوم الإثنين إن حكومة بلاده تبحث عن طرق لمساعدة ضحايا الزلزال ليس فقط في تركيا ولكن في سوريا أيضا .

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وتابع أنه يتلقي تقارير من فريق الإغاثة الفلبيني الموجود في تركيا حول الأوضاع هناك، وأنهم مستمرون في العمل وتقديم المساعدة، وذلك حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية.



وأرسلت الفلبين فريقا مؤلفا من 82 فردا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ في تركيا ، في أعقاب زلزالين ضربا جنوب البلاد بقوة

7.7 و7.6 درجة على مقياس ريختر وأسفرا عن مصرع عشرات الآلاف في تركيا وسوريا.



وكان المتحدث باسم مكتب الدفاع المدني في الفلبين برناردو رافايليتو أليخاندرو صرح الأسبوع الماضي أن الحكومة تدرس إرسال فريق استجابة أو مساعدات إلى سوريا بعدما أرسلت حكومتها نداء عاجلا إلى الفلبين.. ولقي مواطنان فلبينيان مصرعهما جراء الزلزال في تركيا.

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