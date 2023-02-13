وتداول رواد مواقع التواصل مقطعا يظهر قصة إنقاذ سيدة بعد 132 ساعة تحت الأنقاض بتركيا، كما رصدت الكاميرات إنقاذ الشاب التركي مراد من تحت الأنقاض بمدينة أديامان التركية بعد أكثر من 176 ساعة من الزلزال.
رضيع صامد
بعد أن أمضى 140 ساعة تحت الأنقاض، نجحت فرق الإغاثة التركية في إنقاذ الطفل، والرضيع حمزة البالغ من العمر 7 أشهر. وقالت رئاسة بلدية قوجة، في بيان لها إن فرق إطفاء تابعة لها أنقذت الرضيع حمزة من تحت أنقاض مبنى في منطقة أنطاكيا التابعة لهاتاي، مشيرةً إلى أن الفرق أخرجت حمزة بعد مكوثه 140 ساعة تحت الأنقاض، وسلمته إلى فريق إسعاف لينقل إلى المستشفى.
امرأة حامل
كما تمكنت فرق الإنقاذ، الاثنين، من انتشال 4 أشخاص (امرأتان وطفلة وشاب)، قبل أن تنجح أيضا في إنقاذ سيدة حامل وشقيقها في هطاي التركية بعد 140 ساعة. كما نجحت فرق الإنقاذ التركية من إنقاذ امرأة تبلغ 62 عاما من تحت أنقاض منزلها المهدم بولاية غازي عنتاب بعد 163 ساعة من وقوع الزلزال.
كما تمكن رجال الإنقاذ، من إنقاذ طفل يبلغ من العمر 12 عاما بعد 182 ساعة تحت الأنقاض في هطاي التركية، في حين ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال إلى نحو 37 ألف قتيل في تركيا وسوريا، وسط استمرار عمليات الإنقاذ للعثور على أحياء رغم تضاؤل الآمال.
كانت هذه تفاصيل خبر أمضوا عشرات الساعات تحت أنقاض الزلزال.. قصص إنقاذ مؤثرة إحداها لرضيع صامد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.