انت الان تتابع خبر القبض على متهم بأبتزاز المواطنين في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "للقضاء على العصابات الاجرامية ومطاردة المطلوبين للقضاء، تمكن الفوج الثاني التابع للواء الثالث فرقة الرد السريع ووحدة استخبارات الفوج المذكور، من القبض على احد المتهمين بفرض الاتاوات والابتزاز على محلات وبيوت ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى وبحوزته سلاح (مسدس)".واضاف انه "تم تسليمه الى الجهات المختصة لينال جزاءه العادل".