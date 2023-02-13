السيسي يكشف ما فعله «الشيخ محمد بن زايد آل نهيان» لمصر

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس ، عبد الفتاح السيسي، الاثنين، إن الدعم الذي قدمته دولة الإمارات ممثلة برئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان شكّل نقطة مضيئة لبلاده في السنوات الأخيرة، وساعدها في تجاوز الأوقات الصعبة.

جاءت تصريحات السيسي، خلال جلسة حوارية ضمن أعمال اليوم الأول من القمة العالمية للحكومات في دبي.

وشدد السيسي أن هناك نقطتين مضيئتين في تاريخ مصر خلال السنوات الأخيرة، والأولى هي دعم الأشقاء العرب، الذي نظمه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال الرئيس المصري إنه بعد بيان 3 يوليو 2013 الذي تلاه، علم بأن الشيخ محمد بن زايد(كان حينها ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات) سيزور مصر، وسيراه للمرة الأولى.

وأضاف السيسي أن المصريين في ذلك الوقت كانوا يعيشون أوضاعا صعبة، فقد كانوا يقفون بالطوابير على محطات الوقود، وتعاني البلاد من شح شديد في المحروقات.

ولفت الرئيس المصري إلى أن الشيخ محمد بن زايد جاء إلى مصر على رأس وفد من الإمارات، وكان يعرف تماما ما الذي تحتاجه هذه البلاد، حتى أنه لم تكن هناك حاجة لإبلاغه بها.