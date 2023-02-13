بعد 8 أيام من حدوث زلزال تركيا .. فيديو إنقاذ «طفلة عمرها 4 سنوات» وخروجها حية من تحت الأنقاض

الشارقة - اميمة ياسر - رغم تضاؤل الأمل بالعثور على ناجين، واحتمال توقف عمليات الإنقاذ بعد مرور 8 أيام على زلزال شرق المتوسط، فإنه يتم انتشال بعض الناجين في الحين والآخر.

وآخر من تم إنقاذهم كان طفلة عمرها 4 سنوات، وذلك بعد مرور 178 ساعة من الزلزال وفق ما أعلن وزير النقل التركي، الذي أشار إلى أنه تم إنقاذها من تحت الإنقاض في منطقة أديامان التركية.

وكانت فرق الإنقاذ تمكنت قبل ذلك من انتشال سيدة على قيد الحياة من تحت أنقاض مبنى في ولاية هاتاي التركية بعد 176 ساعة على زلزال شرق المتوسط، الذي ضرب تركيا وسوريا وأودى بحياة ما يقرب من 37 ألف شخص.

وأفادت وكالة أنباء الأناضول أنه "بعد سباق مع الزمن، نجحت فرق الإنقاذ الإثنين، في إنقاذ السيدة سراب دونماز من تحت أنقاض مبنى في مدينة أنطاكية بالولاية"، مضيفة أنه تم نقل سراب إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف وسط حالة من السعادة ودموع الفرح.

وقبل ذلك تم إنقاذ رجل تركي بعد مرور 160 ساعة من الزلزال المدمر.