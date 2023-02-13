شكرا لقرائتكم خبر عن "التنمية الصناعية" للنواب: يوجد مجمعات نسبة الإشغال بها 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه تم التوصل لاتفاق لتخفيض قيمة العداد الكودى فيما يخص المجمعات الصناعية لزيادة نسبة الإشغال.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب اليوم لمناقشة نسبة الإشغال بالمجمعات الصناعية.

وقال شريف بحراوي مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن هناك 17 مجمعا على مستوى الجمهورية وهناك مشاكل من ارتفاع مقايسات الكهرباء، وأن مجمع حوش عيسي لم يتم الإنتهاء منه بسبب الكهرباء والمياه، مشيرا إلى أن مجمع بني سويف هناك مشكلة في الصرف الصناعي ومحطة الصرف غير قادرة على العمل بكفاءة عالية، وفي محافظة الغربية مشكلة الإنارة الداخلية.

فيما طرح المهندس محمد السيسي العضو المنتدب لشركة الكهرباء، بأن تقوم هيئة التنمية الصناعية بتركيب العدادات الكودية مسبقاً، وأن تقوم الهيئة بسداد 25% من القيمة والباقي علي 24 شهرا، حتى تقتصر مهمة المستثمر على العمل والإنتاج، متابعا:" ارتفاع أسعار عداد الكهرباء جاء بعد ارتفاع سعر الدولار، بجانب نوع العداد وحسب قدرته لافتاً أن الضبطية القضائية لا تتم بشكل عشوائي، ولكن يتم تسوية فرق الأحمال، وليس محاضر".

فيما عقب ممثل التنمية الصناعية، قائلا:"هناك 3 مجمعات نسبة الإشغال فيها 100% والباقي لم يكتمل وهذا يعد تكلفة أن الهيئة متعاقدة مع الكهرباء على القدرة الكهربائية، واى ارتفاع للقدرة الكهربائية من خلال التواصل بين الهيئة ووزارة الكهرباء، وقيمة العداد 4500 جنيه حسب شكاوى المواطنين، وعداد المياه ألفى جنيه.

وقال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه، إنه يتم تقسيط العدادات والمقايسات علي المجمعات الصناعية، وفيما يتعلق المحاضر بالتنمية الصناعية أو استثنائها سيتم طرح الأمر على الوزارة.