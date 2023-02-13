شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الدينية بالنواب توصى بإحلال وتجديد عدد من المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور أسامة العبد، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن عدم إحلال وتجديد المسجد البحري (واضحة بنت سعيد المعضادى) الكائن بقرية قرنفيل مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وأوضح النائب إبراهيم عويس، أن المسجد آيل للسقوط، وقد أصدرت اللجنة المشكلة طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008، لمعاينة المنشآت الآيلة للسقوط، قرارها رقم 23 لسنة 2015، بالهدم الكلى للمسجد وحتى الآن ونحن في عام 2023، لم يتم تنفيذ قرار الهدم الصادر في 25 أكتوبر 2015، وذلك حتى يتم بعد هدمه إحلاله وتجديده، متابعا: وتقدمنا بطلبات عدة بذلك وآخر هذه الردود على طلباتنا بأنه تم إدراجه ضمن خطة مديرية الأوقاف بالقليوبية للعام المالي 2021/2022، ولم يتم التنفيذ حتى الآن.

وأوصت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، بتشكيل لجنة لمعاينة المسجد، وسرعة تنفيذ قرار الإحلال والتجديد.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب على أحمد العساس، بشأن غلق مسجد "جابر" بناحية الكاشف الجديد بمركز الزرقاء بمحافظة دمياط، حيث صدر له قرار إزالة ولم يتم إعادة بنائه مرة أخرى.

ورد مجدى أبو عيد، ممثل وزارة الأوقاف، بأنه بتاريخ 28/11/2022 تم إشهار المسجد وفي انتظار إجراءات البت والترسية، وأوضح أنه تم البت الفني يوم 18 يناير 2023، وجارى فض المظاريف .