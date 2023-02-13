شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: 2.35 مليار جنيه الإيرادات بعد الحوكمة..وزيادة رواتب الأئمة لـ5850 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إيرادات وزارة الأوقاف قفزت من 500 مليون جنيه إلى 2.35 مليار جنيه، وذلك بفضل ضبط الحوكمة، متابعا:" الرئيس عبد الفتاح السيسى، أكبر داعم للحفاظ على أموال الوقف الخيرى.

واستكمل جمعة:" البعض يتساءل عن مصير هذه الأموال، الوزارة تقوم بالعديد من الأنشطة، فعلى سبيل المثال رواتب الأئمة قفزت إلى 5850 جنيها الإجمالى لحديثى التوظيف، بعدما كان يحصل على إجمالي راتب يصل لـ 1156، وسنظل نواصل هذه الزيادة حتى وإن كانت بسيطة حتى يستطيع الإمام التفرغ لمهام عمله، إضافة إلى تخصيص 40 مليون جنيه لزى الأئمة يتم منحهم إياه مجانا، وتساهم الوزارة في بناء المدارس بمبلغ 200 مليون جنيه، وخلال السنوات السبعة الأخيرة أنفقت الوزارة فى مجال البر 2.7 مليار جنيه، وتساهم فى العديد من أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية فى إطار الدور التكاملي بين مختلف الوزارات.

جاء ذلك خلال استعرض د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لجهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني لمحاربة التيارات المتطرفة على مستوى القارة الأفريقية، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لمتابعة "جهود وزارة الأوقاف نحو التوسع في إنشاء المراكز الثقافية الإسلامية في دول القارة الأفريقية، ونشر الوعي الديني لمحاربة التيارات المتطرفة على مستوى القارة الأفريقية".

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة لديها هيئة قانونية وشرعية لقراءة الحجج، مؤكدا أن منظومة الوقف تدار وفقا لشروط الواقفين، وأن من يسافر لتمثيل الدولة المصرية فى الخارج لابد ان يكون حافظ متقن لكتاب الله، مجيدا لقراءته ويحظى بصوت حسن، وهناك عدد من الاختبارات والتخصص الأكاديمى فى هذا الصدد ليكون مؤهل للقيام بهذا الدور.