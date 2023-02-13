شكرا لقرائتكم خبر عن مشروعات النواب تطالب بحوافز للمستثمرين لزيادة نسبة الإشغال بالمجمعات الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هناك 13 مجمعا صناعيا على مستوى الجمهورية منها مجمع في المحلة به 620 وحدة نسبة الإشغال فيها ضعيفة، مشيرا إلى أن نسبة الأشغال في المجمعات لا تزيد علي 50 %.

وتابع مرعى، خلال اجتماع اللجنة اليوم:" في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة والأزمات التي نمر بها لا بد من دعم وتوطين الصناعة وعدم العمل في جزر منعزلة، وأن هناك مشكلات تعاني منها المجمعات كارتفاع الكهرباء والماء، مؤكدا أننا نحتاج في العام لمليون فرصة عمل وهذا يتطلب تقديم تسهيلات وحوافز للمجمعات الصناعية"

وطالب "مرعي" من شركة الكهرباء بضرورة محاسبة المستثمر بالمجمعات الصناعية بسعر التكلفة، وبالتقسيط، وأن تكون هناك آلية لتركيب العداد، ومنحه فرصة للسداد بضمان التنمية الصناعية، مؤكداً لا بد من دعم الصناعة وان يكون عام / 2024/ 2023 عام الصناعة المصرية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات من شركات الكهرباء للمجمعات حتى يستطيع العمل وتحقيق الإنتاج ثم بعد ذلك العودة للنظام القائم في السداد،لافتا إلى أن شركات الكهرباء ليس لديها خسارة، وبالتالي يجب أن تُدعم، وتأخر رسوم السداد خاصة للمجمعات الصناعية لتشجيع الاستثمار فى الـ13 مجمع صناعى، لأن هذه الصناعة سوف تقوم بإحلال الواردات، وتوفير العملة الصعبة، وبالتالي يجب تشجيعهم.