شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: تقديم ما يقرب من 100 منحة دراسية لطلاب الأزهر الوافدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه يتم تنظيم عدد من المسابقات من خلال المجلس الأعلى للشئون للطلاب الافارقة الوافدين، متابعا:" تقديم ما يقرب من 100 منحة دراسية لطلاب الأزهر الوافدين، بخلاف الرحلات الثقافية والترفيهية للطلاب الوافدين.

وتابع جمعة:" نعد معسكرين بهم 50 طالبا، الأول فى 2 مارس الجاري والثاني في 9 مارس للطلاب الوافدين، ولفت وزير الأوقاف للمشاركة في المؤتمرات الدولية الكبرى، ومساعدة الطلاب الأفارقة للدراسة في الأزهر الشريف، بخلاف التفاعل حول مواقع التواصل الإلكتروني، وغيرها من الوسائل غير التقليدية، كما تحدث وزير الأوقاف عن مخاطبة الأفارقة باللغات المتنوعة مثل لغة الهوسا والسواحلية و الأمهرية.

جاء ذلك خلال استعرض د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، لجهود وزارة الأوقاف لنشر الوعي الديني لمحاربة التيارات المتطرفة على مستوى القارة الأفريقية، خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، لمتابعة "جهود وزارة الأوقاف نحو التوسع في إنشاء المراكز الثقافية الإسلامية في دول القارة الافريقية، ونشر الوعي الديني لمحاربة التيارات المتطرفة على مستوى القارة الأفريقية".

وطالب النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، بضرورة وجود مراكز إسلامية بما يقوى وجودنا داخل القارة الافريقية لتقديم الفكر الفكر الوسطي للإسلام، موضحا أن هذا يدعم جهود القوى الناعمة المصرية.

وطالبت النائبة رشا ابو شقرة أمين سر لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "بتدريب الأئمة المبعوثين للقارة الأفريقية بما يساعدهم على مراعاة التنوع الثقافي في القارة .

وشددت على أهمية بذل "جهود كبيرة لنشر الفكر الصحيح و الوسطي ومكافحة الفكر التطرف والعناصر المتشددة، وأضافت يجب أن نظل على تواصل مع الخريجين من الأفارقة الذين درسوا في الأزهر حتى لا نفتقد التواصل معهم.

وتابعت:"يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات مع هؤلاء الخريجين لضمان التواصل مهم لسنوات طويلة، كما طالبت بزيادة عدد الواعظات في الدول الأفريقية.