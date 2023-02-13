اخبار العالم

الناتو: بوتين لا يريد السلام والهجوم الروسي على اوكرانيا "بدأ بالفعل"

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الناتو: بوتين لا يريد السلام والهجوم الروسي على اوكرانيا "بدأ بالفعل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال ستولتنبرغ: "لا نرى على الإطلاق ما يشير إلى أن الرئيس بوتين مستعد للسلام، لكن ما نراه هو ما زال يريد السيطرة على أوكرانيا".

وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "نرى كيف ينقلون مزيدا من القوات والأسلحة والقدرات".


ويُعتقد على نطاق واسع أن روسيا تخطط لشن هجوم كبير جديد، وتقول أوكرانيا، إنها بحاجة إلى طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى من أجل المواجهة واستعادة الأراضي التي خسرتها.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا