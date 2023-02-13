شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للبريد: لدينا 1700 ماكينة atm منتشرة فى أنحاء الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد منصور أمين عام الهيئة القومية للبريد، أن هناك 25 مليون عميل مصرى لدي الهيئة القومية للبريد منهم 70% من الشباب، مؤكدا أن هناك توجه كبير لاستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمى لتقديم خدمة أفضل وأسرع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة الحساب الختامى للهيئة القومية للبريد لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢.

أضاف منصور أن المنظومة التي تسير عليها الهيئة القومية للبريد ناجحة للغاية، موضحا أن 1700 ماكينة atm تتبع هيئة البريد المصرى منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

ولفت إلي أن هناك حوالي 5 ملايين مواطن يصرفون المعاشات من خلال البريد، كما أن هناك مليون عميل في البريد المصرى يستخدمون برنامج الولاء.

وأشار إلي أن البعض انتقد الهيئة لانفاقها في التسويق كما حدث مع إعلان البريد الخاص بالفنان عمرو دياب، إلا أن هناك تطور كبير في استخدام التسويق، وهو ما انعكس إيجابيا على المنظومة البريدية في مصر وإيراداتها وخدماتها.

بدوره قال خالد إمام نائب رئيس الهيئة القومية للبريد إن الهيئة لديها ذراع استثمارى وهو البريد للاستثمار، وفيما يتعلق بإمكانية الطرح في البورصة، كما أعلنت الحكومة لبعض الشركات، فإن الهيئة ستدرس الأمر خلال الفترة المقبلة ولو وجدت أن هناك فرصة مناسبة فلن نمانع أن يكون هناك طرح في البورصة.

أضاف نائب رئيس الهيئة القومية للبريد، أن الهيئة لديها بالفعل ما بين 3 مليارات و3 مليارات ونصف جنيه استثمارات مباشرة للهيئة أو غير مباشرة من خلال بعض المحافظ الاستثمارية وغيرها.