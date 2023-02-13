شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام: توفير منح للخطباء فى الخارج يصنع أئمة تنويريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن توفير منح دراسية بجامعات العالم الكبرى لخطباء وأئمة المساجد، وسط حضور ممثلي وزارة التعاون الدولي ووزارة الأوقاف.

وقال النائب علاء عصام إن هناك رغبة من الحكومة لتنفيذ الأمر، مشيرا إلي أن هناك خطباء تأثروا ببعض الأفكار المتطرفة، إلا أن وزير الأوقاف له مجهود كبير في منع الجماعات المتطرفة من صعود المنبر خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن أنه يبحث توفير منح للأئمة في الخارج للتعرف علي العلوم الإنسانية، والتعرف علي جنسيات أخري حتى يتعلم الخطباء والأئمة تقبل ثقافة الآخرين، الأمر الذي سوف يؤدي إلي صناع أئمة تنويريين ومجددين أمثال محمد عبده وغيره من الشخصيات التي لها فكر تنويري.

وأشار إلي أن سفر الأئمة والخطباء للخارج ستنعكس علي طريقة تفكيرهم، مؤكدا أن الإسلام دين يقبل الأخر، مشيرا إلي أن الإمام محمد عبده وجمال الدين الافغاني مروا بهذه التجربة، مؤكدا أن مصر تستعيد هويتها لذلك يجب أن نعمل على سفر للائمة للخارج في أقرب وقت ممكن.

وأشار إلي أنه تواصل مع وزارة التعاون الدولي وتبين أنها توفر منح لكل من تتوفر فيه الشروط، مضيفا:" كل ما أريده 5 منح لكل خطباء وأئمة من كل محافظة، سوف ينتج عن ذلك صناعة أعمدة تنوير بالمحافظات، حيث أن سفر الائمة للخارج سيقوم بعملية تطوير فكره وتوسيع أفاقه".

ودعا علاء عصام تشكيل لجنة تضم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزارة الأوقاف ووزارة لتعاون الدولي تكون مسؤولياتها توفير منح للأئمة والخطباء.