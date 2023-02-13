شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية باستمرار التواصل مع خريجى الجامعات المصرية بالقارة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود سعد، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن التواصل مع خريجى الجامعات المصرية من مختلف الدول الأفريقية على وجه التحديد أمر مطلوب، خاصة فى ظل توجه القيادة السياسية نحو القارة السمراء.

وأشاد سعد، بجهود وزارة الأوقاف فى هذا الصدد على وجه التحديد وما تقوم به الوزارة نحو تعزيز التواجد المصرى فى أفريقيا، مطالبا بمزيد من التواصل خلال الفترة المقبلة بين الخريجين من مختلف الجامعات لتكليل الجهود المبذولة بشأن التواجد المصرى فى هذه الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، اليوم، لمتابعة "جهود وزارة الأوقاف نحو التوسع في إنشاء المراكز الثقافية الإسلامية في دول القارة الأفريقية، ونشر الوعي الديني لمحاربة التيارات المتطرفة على مستوى القارة الأفريقية".

وطالب النائب التعاون مع الدول العربية التى لها وفس السياسية، والنهج لمزيد من التواصل فى الشأن الأفريقى، وزيادة عدد المنح للطلاب الأفارقة والمراكز الإسلامية فى الدول الأفريقية.

وقال النائب محمود الشامى، إن الوزارة لديها نجاحات كبيرة فى مختلف القطاعات وعلى وجه التحديد تأخذ خطوات جادة بشأن البعد الدينى فى أفريقيا، مطالبا أن يكون هناك مزيد من الجهود بشأن التواجد فى دول القارة الأفريقية.

وقال النائب محمود حمدى ابو الخير:" سافرت لعدد كبير من الدول فى أفريقيا واتضح أن الأزهر الشريف والأوقاف لهما تواجد كبير فى هذه الدول، ومطلوب خلال الفترة المقبلة أن يكون هناك مزيد من التواجد بهذه الدول الأفريقية ".

وتساءل النائب مجدى الوليلى، عن رؤية الوزارة الاستثمارية لتوظيف بعض الأموال لهذا الغرض بشأن مزيد من التواجد فى القارة الأفريقية، خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية لضمان تحقيق فلسفة التواجد فى القارة السمراء.