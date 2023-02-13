شكرا لقرائتكم خبر عن 258 مليون جنيه زيادة فى إيرادات الخدمات البريدية بالحساب الختامى 2021-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن خالد إمام نائب رئيس مجلس إدارة هيئة البريد للشمول المالي، أن الهيئة استهدفت هامش ربح 800 مليون جنيه، واستطاعت أن تصل لهامش ربح أكبر وصل لأكثر من 3 مليارات جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم لمناقشة موازنة الحساب الختامى للهيئة القومية للبريد لعام 2021/2022.

أضاف إمام أن هناك زيادة في إيرادات الخدمات البريدية لتصل 258 مليون جنيه، وأشار إلي أن إجمالي تكلفة النشاط في الخطة بلغ 28 مليار جنيه، والصرف تجاوز الـ 29 مليار جنيه.

وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد، أن الخطة الاستثمارية للهيئة القومية للبريد، بدأت بـ3 مليارات جنيه، وخلال السنة طلبنا دعما بـ 2 مليار و440 مليون جنيه، وتم تنفيذ فعلي 5 مليارات و440 مليون جنيه.

وأشاد الدكتور فخرى الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بإنجازات وجهود الهيئة القومية للبريد خلال الفترة الأخيرة واصفا اياها أنها أصبحت بمثابة بنك.