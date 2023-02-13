شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: توجه الوزارة لأفريقيا ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بالقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب شريف الجبلى، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن وزارة الأوقاف تقوم بجهود وإنجازات فى الشأن الأفريقى عزيمة، وجهود الوزارة لا ينكرها أحد، وهناك تقدم بشأن العمل فى أفريقيا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النوتب اليوم، لمتابعة "جهود وزارة الاوقاف نحو التوسع في إنشاء المراكز الثقافية الإسلامية في دول القارة الافريقية، ونشر الوعي الديني لمحاربة التيارات المتطرفة على مستوى القارة الأفريقية".

وعلق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قائلا:" أفريقيا لها عمق هام جدا واستراتيجى، والدليل على ذلك يوجد لجنة خاصة للعلاقات الأفريقية بمجلس النواب مما يعكس أهمية الدولة الأفريقية ومكانته.

وتابع جمعة:" أمس الوزارة اعتمدت 10 موفدين لدول أفريقية، وأصبح آجمالى عدد الائمة 27 حتى الآن بمختلف الدول الأفريقية، وإجمالى الدول الأفريقية المشاركة فى مسابقة القرآن الكريم 33 دولة أفريقية ومن مختلف دول العالم 28".

واستكمل وزير الأوقاف:" وتأكيدا على اهتمام رئيس الجمهورية بالشأن الأفريقى تم تكريم 5 قيادات دينية بمنحهم وسام من الطبقة الأولى، يسلمه رئيس الجمهورية للقيادات باحتفالات المولد النبوي الشريف، وذلك منذ 2018 وحتى الآن.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه فيما يخص الدورات التدريبية، تم عمل قافلة ودورات لأئمة وعظات دولة بوركينا فاسو، والجزائر وعدد آخر من الدول إضافة إلى فتح باب المشاركة لعدد كبير من الدول الأفريقية لتدريبهم فى وزارة الأوقاف.

وكشف وزير الأوقاف عن إعداد دورة تدريبية لمقدمى البرامج الدينية فى دول العالم الإسلامي، 10 دول فى إفريقيا، ويتم عمل دورات تقريبا كل شهرين، سواء كانت موجه لأفريقيا بشكل كامل أو 50% منها لافريقيا.

وتابع:" وفيما يخص الترجمة، هناك اهتمام كبير بترجمة معانى القرآن الكريم بمختلف اللغات أبرزها الساحلية وغيرها من اللغات، إضافة إلى إرسال آلاف الكتب للجامعاتوالمساجد الكبرى، كما أن المؤتمر الدولى للوزارة يعقد بمشاركة 20 دولة أفريقية، وهناك تواصل دائم بالشأن الأفريقى ودعوة كبار رجال الدين بمختلف الدول الأفريقية.