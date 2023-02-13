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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تجربة الغزل داخل مصنع "الغزل والنسيج" بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري ، وتابع تجرية الغزل على إحدي الماكينات داخل المصنع.