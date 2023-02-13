شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تجربة الغزل داخل مصنع "الغزل والنسيج" بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري ، وتابع تجرية الغزل على إحدي الماكينات داخل المصنع.