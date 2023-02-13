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رئيس الوزراء يتابع تجربة الغزل داخل مصنع "الغزل والنسيج" بالمحلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع تجربة الغزل داخل مصنع "الغزل والنسيج" بالمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبري ، وتابع تجرية الغزل على إحدي الماكينات داخل المصنع.

 

 

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (1)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (2)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (3)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (4)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (5)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (6)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (7)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (8)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (9)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (10)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (11)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (12)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (13)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (14)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (15)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (16)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (17)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (18)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (19)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (20)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (21)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (22)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (23)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (24)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (25)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (26)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (27)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (28)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (29)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (30)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (31)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (32)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (33)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (34)

 

جولة رئيس الوزراء فى مصانع المحلة (35)

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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