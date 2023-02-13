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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شارك وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي، اليوم، افتتاح الجلسات الاستراتيجية لمؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، بحضور ومشاركة عدد من وزراء الدول الشقيقة والصديقة.

الشماسي يشارك في مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول إيجبس ٢٠٢٣

وفي الافتتاح، أكد وزير النفط والمعادن، أن مؤتمر إيجبس أثبت خلال السنوات الماضية أنه نافذة ومنصة كبرى بالمنطقة تهدف لعرض النتائج الإيجابية واستعراض التقدم الذى تحقق نحو تأمين مستقبل الطلب على الطاقة.

ولفت إلى أهمية مشاركة اليمن بالتجمعات الإقليمية والدولية لتبادل الفرص الواعدة في صناعة الطاقة والاستفادة من الخبرات من خلال تكوين شراكات فعالة مع الدول الشقيقة والصديقة ومع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بمجال الطاقة.