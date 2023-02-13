شكرا لقرائتكم خبر عن إشادة برلمانية بالتوسع فى اتفاقيات التنقيب عن البترول: تنعكس فى دعم الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المُنعقدة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة 7 اتفاقيات للبحث والتنقيب عن الغاز والزيت والبترول في مناطق متفرقة بأنحاء الجمهورية، إشادة برلمانية بسياسات وزارة البترول في التوسع باتفاقيات البحث والتنقيب عن الغاز والبترول، وانعكاساتها الإيجابية في دعم الاقتصاد القومي.

وأكد اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، سعي الدولة لزيادة كميات الإنتاج من البترول والغاز الطبيعي، كأحد مصادر الطاقة، مشيراً إلي ما تتيحه من فرص عمل من شأنها أن تصب في مصلحة الاقتصاد القومي. وأشاد "العوضي" بسياسة وزارة البترول في تكثيف البحث في جميع مناطق مصر، لافتاً إلي سعي مصر لتصدير الغاز في ظل الظروف الحالية إلي أوروبا عبر اليونان.

من جانبها، أكدت النائبة محمد الفيومي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، أن موافقة المجلس علي اتفاقيات البحث عن البترول نقاط مضيئة في عمل المجلس النيابي، لافتاً إلي أن وزارة البترول أصبحت أكثر حرفية في صياغة الاتفاقيات، فضلا عن المنح التي أصبحت تشملها مما تمثل إضافة قوية.

وفي السياق نفسه، قالت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، إن كم الاتفاقيات التي ترد إلي المجلس النيابي بالترخيص لوزير البترول للتعاقد من أجل البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي والزيت، تؤكد حرص الدولة مٌمثلة في وزارة البترول علي تعظيم صناعة البترول والغاز وسعيها لزيادة الإنتاجية، فضلا عن الحرص علي دخول أسواق جديدة.

وأشارت فتي، إلي الفعاليات الهامة التي تشهدها مصر، ولعل أخرها الحدث الأبرز حيث مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول (ايجبس 2023) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي شرفت لجنة الطاقة والبيئة بحضوره ولمست حرص القيادة السياسية الاهتمام بهذه الصناعة، وكذا حرص كبري الشركات العالمية التواجد في مثل هذا الحدث، مؤكدة الدعم البرلماني لقطاع البترول وتنميته.

بدوره أكد النائب السيد شمس الدين، أهمية الاتفاقيات الـ7 التي تأتي في وقت مهم في ظل الظروف والتحديات العالمية، مما تنعكس إيجابيا علي دعم الاقتصاد الوطني، مطالبا باستكمال توصيل الغاز الطبيعي إلي كفر الشيخ. واتفق معه النائب أسامة ناصر، بتأكيده الفائدة الاقتصادية التي ستعود علي مصر من خلال اتفاقيات البحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعي، معربا عن أمله أن تمتد يد التنمية لمناطق البحث.

في السياق ذاته، أكد النائب محمود العزب، أن القيادة السياسية عملت على زيادة عمليات البحث والتنقيب، داعياً إلي إتاحة مزيد من فرص العمل في ظل التوسع في الاكتشافات.