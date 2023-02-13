انت الان تتابع خبر مجلس الخدمة يعلن المصادقة على قرابة الـ2000 درجة وظيفية جديدة والان مع التفاصيل
وأضاف، أن "الدرجات شملت كل من (التعليم العالي والبحث العلمي، النقل، الاعمار والسكان، وزارة الزراعة)".
وتابع "كما تضمنت العناوين الوظيفية الآتية:
وزارة الزراعة (مهندس زراعي / ماجستير) بواقع (1250) درجة وظيفية.
وزارة الزراعة (معاون منتج اغذية / بكالوريوس) بواقع (14) درجة وظيفية.
وزارة التعليم العالي (مدرس مساعد - تخصصات رياضية / ماجستير) بواقع (527) درجة وظيفية.
وزارة التعليم العالي (مدرس مساعد – تخصص فلسفة / ماجستير) بواقع (92) درجة وظيفية.
وزارة النقل (متنبئ / ماجستير) بواقع (3) درجة وظيفية.
وزارة الاعمار والاسكان (معاون رسام – دبلوم) بواقع (70) درجة وظيفية".
واشار البيان الى أن "عدد الدرجات المصادق عليها لهذا اليوم بلغ بالإجمال (1956) درجة وظيفية، ليكون عدد المتعينين لغاية الآن (9380)"، مشيرا الى أنه "سيتم نشر الاسماء لاحقاً وعلى الرابط التالي أضغط هنا".
وطمئن المجلس، "الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه قد أكمل تدقيق ما يقارب 90% من الدرجات الحاكمة وسيتم المصادقة عليها تباعا".