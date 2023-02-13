انت الان تتابع خبر الأعرجي: العراق ملتزم بإعادة رعاياه مخيم الهول عودة طوعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "استقبل منسق الاتحاد الأوربي لشؤون مكافحة الإرهاب، ايلكا سالمي، والوفد المرافق له، بحضور سفير الاتحاد الأوربي في العراق".واستعرض الجانبان، "علاقات الشراكة والتعاون بين العراق والاتحاد الأوربي، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، فضلا عن دعم الاتحاد الأوربي لتنفيذ الإستراتيجيات والجهود الوطنية العراقية المتعلقة بإعادة العوائل من الأطفال والنساء من مخيم الهول في سوريا وإعادة دمجهم بالمجتمع"، بحسب البيان.

من جانبه، جدد وفد الاتحاد الأوربي "التأكيد على التزام الاتحاد باستمرار التعاون والشراكة ودعم العراق في مواجهة الإرهاب والتطرف".

وأكد الأعرجي بحسب البيان، أن "العراق ملتزم بإعادة رعاياه من مخيم الهول وبقية المخيمات عودة طوعية"، مشددا على "أهمية التزام الدول بسحب رعاياها من المخيم، مثمنا في الوقت نفسه جهود بعض الدول الأوربية التي أعادت رعاياها".

واشار الى ان "العراق في مرحلة تنفيذ إستراتيجية مكافحة التطرف العنيف ومنعه، وصولا إلى مجتمع آمن ومتماسك".

