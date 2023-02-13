انت الان تتابع خبر مجلس النواب يرفع جلسته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الاعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئاسة مجلس النواب رفعت جلسة المجلس التي عقدت اليوم، الى اشعار اخر".

واضاف ان "المجلس صوت خلال الجلسة على مشروع قانون التعديل الثالث لقانون تنفيذ مشاريع الري، كما انهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية، ولمشروع قانون ادارة المصادر الوراثية الحيوانية، ولمشروع قانون معالجة مدة تسلم الطلبات المنصوص عليها في قانون رقم (13) لسنة 2016 التعديل الاول لقانون عائدية الوثائق التي الاسماء المستعارة للمهجرين والمهاجرين رقم (79) لسنة 2012".

