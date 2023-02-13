انت الان تتابع خبر الإطاحة بإرهابيين في صلاح الدين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان مفارزها "تمكنت بمحافظة صلاح الدين تمكنت من الاطاحة بعنصرين ارهابيين وفق مذكرتا قبض قضائيا صادرة بحقهما (١/٤) ارهاب من قانون العقوبات".
وأشارت الى ان "عملية القبض جاءت بالتنسيق مع مفارز الامن الوطني بالمحافظة، تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما واحالتهما الى التحقيق".
وأشارت الى ان "عملية القبض جاءت بالتنسيق مع مفارز الامن الوطني بالمحافظة، تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما واحالتهما الى التحقيق".