انت الان تتابع خبر الإطاحة بإرهابيين في صلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان مفارزها "تمكنت بمحافظة صلاح الدين تمكنت من الاطاحة بعنصرين ارهابيين وفق مذكرتا قبض قضائيا صادرة بحقهما (١/٤) ارهاب من قانون العقوبات".

وأشارت الى ان "عملية القبض جاءت بالتنسيق مع مفارز الامن الوطني بالمحافظة، تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهما واحالتهما الى التحقيق".

