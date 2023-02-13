فوائد زيت النمل لتخفيف نمو الشعر في الجسم

بغداد - ياسين صفوان - مشكلة الشعر الزائد في الجسم، هي مشكلة كل سيدة ترغب في الحصول على بشرة ناعمة، خالية من الشعر، مع بقاء التمنيات لدى الجميع لو أن الشعر يزول نهائيّاً.



ولأن الليزر هو حل مؤقت وليس أبدياً، قام الأطباء والباحثون بالبحث عن العديد من الوسائل التي تخلص المرأة من الشعر، ومن بينها زيت النمل.

- طريقة الاستخدام:

ضعي الزيت بعد إزالة الشعر بالشمع أو بالسكر. ويمكنك وضعه على الوجه أو الجسم، ثم دلكي بالزيت لمدة 10دقائق حتى يتغلغل في الجسم، واتركيه لمدة 4 ساعات.

كرري هذه العملية مدة 4 أيام من بعد إزالة الشعر.