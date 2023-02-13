انت الان تتابع خبر أحلام تحتفل بعيد ميلادها الـ 55 (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشاركت أحلام متابعيها صورة جديدة عبر صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشرت على تويتر وإنستغرام صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة مميزة، مرتدية فستان باللون البرتقالي مرصع، كما تعمدت أن تظهر الميك آب الهادئ.

وعلقت أحلام على الصورة قائلة:" الحمد لله على نعمة الحياة والنفس والحياة الكريمة الحمد لله على نعمة الاهل والاصدقاء والمحبين عمر جديد في حياتنا بفضل الله تعالى صحة وفرح ونجاح ولله الحمد والمنة، ‫ميلاد أحلام".



وتفاعل المشاهير على صورة أحلام في إنستغرام خلال عيد ميلادها، فترك كل من أروى، لجين عمران، نيكولا جبران، بدرية طلبة، تعليقاً على الصورة وتمنوا لها عاماً سعيداً.واحتفل محبو أحلام بعيد ميلادها، حيث شاركوا مقاطع الفيديو والصور عبر مواقع التواصل وتمنوا لها عاماً مليئاً بالسعادة والنجاح. وقد أعادت أحلام تغريد بعض من رسائل المعجبين عبر صفحتها الخاصة على تويتر.