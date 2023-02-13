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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نوه الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، بكلمة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالقمة العالمية للحكومات.

ماذا قال قرقاش عن كلمة السيسي بقمة الحكومات؟

وفي تغريدة له بحسابه على موقع "تويتر"، أشاد قرقاش بجلسة الرئيس السيسي في القمة العالمية للحكومات، وبطرحها العميق، وما حملته من تقدير للأشقاء العرب، خاصة دول الخليج.

وكتب قرقاش: "جلسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة العالمية للحكومات حملت طرحًا عميقًا للتحديات التي تواجهها مصر الشقيقة بكل شفافية وواقعية وثقة بالدولة الوطنية وبمسار التنمية ونتائجه".

وأردف في ذات التغريدة: "مصر كعادتها وفية مع الأشقاء ومواقفهم فكان التقدير للإمارات والسعودية والكويت حاضرًا في حديث الرئيس السيسي".

وكان السيسي قد شدد في كلمته على ضرورة عدم الانسياق وراء الأقلام المغرضة على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: ""لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل المغرضة، بأن تؤثر على الأخوة بيننا، بيننا كلنا".

وأوضح في سياق حديثه أن "من ضمن الكتاب من يقول نريد حذف كلمة الأشقاء العرب، من القاموس العربي وربنا يقول {إنما المؤمنون إخوة}.. نحن إخوة"، مردفا بالقول: "كل التقدير والاحترام لكل من ساهم وساعد ليس فقط مصر وإنما لأي دولة عربية أخرى".