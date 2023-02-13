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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عددا من القادة والمسؤولين ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها اليوم الإثنين في دبي.

عاجل.. محمد بن زايد يلتقي عددا من القادة والمسؤولين على هامش "قمة الحكومات"

والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كلا على حدة، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس وزراء دولة الكويت، ومعين عبد الملك رئيس وزراء اليمن، ومسرور بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان العراق، ووافل رامكالاوان رئيس سيشل، وماريو عبدو بينيتيز رئيس الباراغواي، وكريستالينا غورغييفا مدير عام صندوق النقد الدولي.

وبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع قادة الدول ورؤساء وفودها علاقات التعاون المشترك بين دولة الإمارات وبلدانهم خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية التي تقوم عليها جهود التنمية والاستدامة بما يخدم المصالح المشتركة ويعود بالخير على جميع شعوبهم.

كما تطرقت اللقاءات إلى القمة العالمية للحكومات التي تعقد تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل"، وأهمية ما تطرحه أعمالها من موضوعات ورؤى استراتيجية وأفكار مبتكرة تهدف إلى استشراف مستقبل الحكومات والإسهام في بناء مستقبل أفضل للدول والمجتمعات من خلال تمكين صناع القرار والعمل على تعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

وصباح اليوم، حضر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جلسة رئيسية للمدير العام لصندوق النقد الدولي ضمن أعمال اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات في دبي.

كما حضر الجلسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وانضم إلى الجلسة أيضا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.