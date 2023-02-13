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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ثمن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دور دولة الإمارات الداعم لبلاده في مختلف الظروف والأوقات.

وأوضح الرئيس المصري إلى أن بلاده واجهت منذ 2011 مجموعة من التحديات أهمها تحديات الطاقة والموارد.

الرئيس السيسي: نثمن دور الإمارات الداعم لمصر في مختلف الظروف والأوقات

ويشير السيسي إلى الأزمات التي واجهت مصر مع اندلاع ما سمي بموجة الربيع العربي، التي ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.

وأكد الرئيس المصري خلال كلمته في القمة العالمية للحكومات التي انطلقت أعمالها في الإمارات اليوم الإثنين أن "المشروعات القومية وفرت 5 ملايين العمل".

وشدد على أن الصبر والتضحية عوامل رئيسية لنجاح الدول والمجتمعات، لافتا إلى أن بلاده تستهدف بناء 24 مدينة ذكية تتوافق مع متطلبات المستقبل.

منا نوه الرئيس المصري إلى نجاح القاهرة في توفير 8 مليار دولار من خلال توفير شبكة نقل محدثة.

وفي وقت سابق اليوم، أكد الرئيس المصري أن تقدم وازدهار إمارة دبي ودولة الإمارات يشكل تجربة تنموية ملهمة للمنطقة كافة.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس المصري، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي.

وقالت الرئاسة المصرية، في بيان، إن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير للدعوة المميزة لمصر كضيف شرف في القمة العالمية للحكومات في دبي، والتي تسهم في توليد أفكار خلاقة تمثل سبيلًا ملهمًا لمواجهة مختلف التحديات الإقليمية.

وترفع القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم، شعار مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل، وتستمر حتى 15 فبراير/شباط الجاري، لتبرز تعاظم مكانة دولة الإمارات، وتزايد ثقة العالم وتقديره لمبادراته والفعاليات التي يحتضنها على أراضيه بانتظام.

ويشارك بالقمة، 20 رئيس دولة وحكومة وأكثر من 250 وزيرًا و10 آلاف من المسؤولين الحكوميين، وقادة فكر وخبراء عالميين، وعلماء واقتصاديين ورجال أعمال من 150 دولة حول العالم.