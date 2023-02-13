شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس المصري إلى مقر فعاليات القمة العالمية للحكومات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر فعاليات القمة العالمية للحكومات، حيث يشارك فى الجلسة الرئيسية، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبى، ومن المقرر أن يدير الجلسة الحوارية الإعلامى فيصل بن حريز.

الرئيس المصري إلى مقر فعاليات القمة العالمية للحكومات

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، وذلك على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.

جدير بالذكر، أن أجندة القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتمثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.