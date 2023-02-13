«لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل أن تؤثر على الأخوة بيننا».. السيسي يتحدث عن العلاقات مع الإمارات والسعودية والكويت

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر نجحت في تجاوز فترة صعبة من 2011 إلى 2013، مشيراً إلى تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال تلك الفترة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي اليوم الإثنين، أنه "لولا جهود الأشقاء فى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية والكويت لما تجاوزت مصر تحديات تلك المرحلة".

وأشار السيسي إلى أن الشعب المصري "على قدر المسؤولية وتحمل الظروف الصعبة التى مرت بمصر ويمر بها العالم".

ووجه الرئيس السيسي رسالة إلى دول الخليج: "لا تسمحوا للأقلام والأفكار ومواقع التواصل أن تؤثر على الأخوة بيننا"، وفقاً لقناة "سي إن إن".

وأكد الرئيس أنه يتم التعامل مع التحديات المختلفة خلال السنوات الماضية، مشددا على أن القطاع الخاص شريك فى المشروعات التى تنفذها الدولة فى قطاعات عدة.

وأضاف أن استهداف التحديات بالمبادرات هو ما ساهم فى تحقيق نقلة فى قطاع الصحة والقضاء على فيروس سى.

ويشارك الرئيس السيسي في "المائدة المستديرة للشركات المليارية"، على هامش المشاركة في فعاليات القمة العالمية للحكومات بإمارة دبي.

يشار إلى أن أجندة القمة العالمية للحكومات تهدف إلى تشكيل مستقبل أفضل للبشرية، حيث ستسلط الضوء على 6 محاور أساسية تتمثل في تسريع التنمية والحوكمة، مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، استكشاف آفاق جديدة، حوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، تصميم واستدامة المدن العالمية، التعليم والوظائف كأولويات الحكومة.

وتأتي قمة هذا العام بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤلين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز التنمية والازدهار حول العالم.