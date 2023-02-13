شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمد طارق: مشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير حلم لأهالينا بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمد طارق عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، للشؤون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير، معتبرا هذا المشروع تحقيق لحلم لكل أهالينا في الإسكندرية.

وقال "طارق" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الإثنين إن: "مشروع مترو الإسكندرية يعد حلما لكل أهلينا وناسنا في الإسكندرية بسبب الاختناق المروري ونظرا لأنه لا يوجد غير محورين فقط لربط شرق وغرب الإسكندرية وتزايد السكان بالمحافظة إلى 6 ملايين نسمة.

وأشار" طارق "إلى أن هذا المشروع يعد تطويرا لمنظومة النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية، مضيفا:" مترو الإسكندرية يعد من مشروعات النقل الخضراء الصديقة للبيئة والمواصلة الآمنة في ظل اتجاه الدولة المصرية للانتقال إلى وسائل النقل المستدامة ولذلك أوفق علي الاتفاقية من حيث المبدأ ".