شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية محمود بدر يطالب بسرعة تنفيذ مشروع مترو "إسكندرية أبو قير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب محمود بدر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان العلاقات الخارجية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن مشروع إنشاء مترو إسكندرية أبو قير.

وقال النائب محمود عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار د. حنفي جبالي رئيس مجلس النواب " الخطوة تأخرت و لا شك أن المترو يخدم أهالينا في الإسكندرية ، موجها الشكر لوزير النقل الفريق كامل الوزير ، كما طالب بسرعة تنفيذ المشروع في أسرع وقت.