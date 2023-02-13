شكرا لقرائتكم خبر عن شرفات "النواب" تستقبل الملحقين الدبلوماسيين بالمعهد الدبلوماسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، استقبال شرفات المجلس الملحقين الدبلوماسيين الدارسين بالمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، ووجه أعضاء المجلس التحية للمتواجدين بشرفة المجلس.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، بعدما وافق المجلس فى المجموع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، وأعلن رئيس المجلس تأجيل اخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.

ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقاً لأحكام الدستور، حيث أتى مشروع القانون بعدد من المميزات في سبيل تحقيق فلسفته وأهدافه من إنشاء الغرفة، ثم تشكيل مجلس إدارتها، وتنظيم أمورها المالية، وحل مجلس إدارتها، بالإضافة إلى اختصاصات الجمعيات العمومية فيها، وهو ما يعد تنظيماً جديداً لم يكن موجود في القانون القائم.

كما يهدف مشروع القانون إلى تنمية وتنشيط السياحة ورفع كفاءتها ومستوى الأداء فيها، ورعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحي والقائمين عليه، وتنسيق أعمال الغرف والإشراف على حسن سير أعمالها ومعاونة الحكومة في وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد.