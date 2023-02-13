شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يهنئ سولاف درويش بفوزها بمنصب الأمين العام لاتحاد المصارف العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، النائبة سولاف درويش، بعد انتخابها أمين عام الاتحاد العربي للمصارف.

وقالت "سولاف" خلال كلمتها عقب التهنئة:" أشكر كل من ساهم في فوزي بهذا المنصب وكل من ساهم في أي كون هذا الاتحاد مظلة لجميع بنوك جمهورية مصر العربية".

وأضافت:" فضل ربنا كبير وشكرا لكل الدعم والاتحاد دوره كبير جدا وسيظهر خلال المرحلة المقبلة".

جدير بالذكر أنه تم انتخاب النائبة سولاف درويش أمين عام الاتحاد العربي للمصارف، وكلا من النائبة ولاء التمامي أمينة للمرأة العاملة والطفل بالاتحاد العربي للمصارف، ومحمد الفرت وعمرو اللليثي أعضاء في المجلس التنفيذي، ومحمد أنور أمين الشئون المالية والإدارية.